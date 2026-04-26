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Ataque a tiros em hotel
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Trump divulga vídeo de homem furando segurança e sendo alvejado por agentes do Serviço Secreto

Tiros interromperam jantar com correspondentes neste sábado (25); o presidente e sua esposa foram retirados às pressas do local

Zero Hora

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