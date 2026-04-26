Trump divulga vídeo de homem furando segurança e sendo alvejado por agentes do Serviço Secreto

Donald Trump divulgou vídeo de um homem furando o bloqueio de segurança e sendo alvejado pelo Serviço Secreto durante um jantar com jornalistas correspondentes da Casa Branca. Os disparos motivaram a interrupção do evento e a retirada do presidente do local às pressas neste sábado (25).

No vídeo, que parece ser feito a partir do circuito de câmeras de segurança, vê-se um homem correndo por um corredor de agentes. Não é possível ouvir se ele efetua algum disparo, mas rapidamente os agentes se mobilizam para alvejá-lo.

O jantar com os jornalistas ocorria no hotel Washington Hilton, próximo à Casa Branca, e teve de ser adiado por 30 dias.

O suspeito é Cole Tomas Allen, de 31 anos. De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, ele mora em Torrance, na Califórnia, e se descreve como "engenheiro mecânico e cientista da computação por formação, desenvolvedor independente de jogos por experiência e professor por vocação".