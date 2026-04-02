Trump demite procuradora-geral Pam Bondi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu, nesta quinta-feira (2), a procuradora-geral Pam Bondi, uma aliada fiel, após a gestão controversa de temas como os arquivos do criminoso sexual Jeffrey Epstein e investigações políticas.

O vice-procurador-geral Todd Blanche, ex-advogado pessoal de Trump, assumirá o cargo de procurador-geral interino, anunciou o mandatário em sua plataforma, Truth Social.

"Pam Bondi é uma grande patriota americana e uma amiga leal", afirmou o presidente republicano.

"Pam fez um trabalho tremendo ao supervisionar uma ofensiva maciça contra o crime em todo o nosso país, com os homicídios caindo ao seu nível mais baixo desde 1900. Gostamos muito de Pam, que agora passará a um novo trabalho, muito necessário e importante, no setor privado", acrescentou.

Trump havia manifestado meses antes sua frustração com o que considerava um compromisso insuficiente de Bondi em levar a julgamento vários inimigos políticos da época em que ele quase foi para a prisão por diversos casos, após seu primeiro mandato presidencial.

A procuradora-geral também sofreu críticas, tanto de apoiadores do mandatário quanto da oposição democrata, pela forma como conduziu o caso Epstein.

Este caso é um lastro político para Trump que, apesar de ter se mostrado disposto a publicar todos os arquivos do processo, não conseguiu se desvincular dos erros do Departamento de Justiça na hora de executar a operação.

A publicação dos arquivos também trouxe à tona documentos da época em que Trump era amigo de Epstein, o que irritou o presidente especialmente.

Em uma postagem no X, Bondi disse que servir como procuradora-geral foi "a maior honra" de sua vida e afirmou que "continuará lutando pelo presidente Trump", a quem se disse "eternamente agradecida", em seu novo e indefinido trabalho no setor privado.

- Defensora de Trump -

Bondi tampouco esteve à altura de suas tentativas de processar com êxito opositores de Trump, como o ex-diretor do FBI James Comey e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que fez campanha com a promessa de que acabaria levando-o para a prisão após seu primeiro mandato presidencial.

Trump tentou se vingar dessas personalidades assim que voltou ao poder, mas Bondi não conseguiu que os tribunais admitissem as provas que o Departamento de Justiça reuniu durante meses.

Segundo veículos de imprensa americanos, Trump poderia nomear Lee Zeldin, diretor da Agência de Proteção Ambiental, como o próximo procurador-geral.

Enquanto isso, o cargo será ocupado por Blanche, que foi um dos advogados pessoais que defenderam Trump nos últimos casos criminais que ele enfrentou após deixar a Casa Branca, em 2021.

A demissão de Bondi ocorre quase um mês depois de Trump afastar Kristi Noem do comando do Departamento de Segurança Interna.

Bondi, ex-procuradora-geral da Flórida, defendeu Trump no processo de impeachment durante seu primeiro mandato.

Trump era acusado de ter pressionado o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para encontrar informações comprometedoras sobre seu adversário nas eleições de 2020, o democrata Joe Biden.

Trump foi submetido ao impeachment pela Câmara de Representantes, controlada pelos democratas, mas foi absolvido pelo Senado, de maioria republicana.

A ex-procuradora-geral também ajudou a impulsionar as afirmações de fraude eleitoral do magnata republicano em 2020, quando tentava permanecer na Casa Branca, após ser derrotado por Biden. Suas alegações nunca foram provadas na justiça.

Os legisladores democratas comemoraram a demissão de Bondi.

"Já era hora", disse a senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren.

"Sob (o comando de) a procuradora-geral Pam Bondi, o Departamento de Justiça se transformou em um buraco negro de corrupção", afirmou Warren. "Será lembrada por bloquear a publicação dos arquivos Epstein", acrescentou.

O senador Dick Durbin, o democrata de mais alto perfil do Comitê Judicial do Senado, disse que o legado de Bondi "será a utilização como arma da principal agência de aplicação da lei do mundo para o benefício pessoal de Donald Trump".