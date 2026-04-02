Trump demite Pam Bondi, procuradora-geral dos EUA

Pam ocupou o cargo durante o ano de 2025. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi foi demitida por Donald Trump nesta quinta-feira (2). A decisão foi anunciada pelo republicano em publicação na rede Truth Social.

Pam tem sido alvo de críticas de opositores do governo Trump por sua maneira de lidar com o caso Jeffrey Epstein.

Apesar disso, Trump argumenta que a decisão foi motivo porque Pam vai assumir um "cargo muito importante e necessário no setor privado" Na mensagem, o republicano enaltece o trabalho de Pam e à descreve como "uma grande patriota americana e amiga legal".

"(Pam) Serviu fielmente como minha Procuradora-Geral durante o último ano. Pam fez um trabalho excepcional supervisionando uma repressão massiva ao crime em todo o país, com os homicídios caindo para o nível mais baixo desde 1900", escreveu.