Trump debocha de Macron em almoço privado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, debochou nesta quarta-feira de seu colega francês durante um almoço privado, enquanto criticava os aliados da Otan por sua recusa em participar da guerra no Oriente Médio.

Trump disse que perguntou a Emmanuel Macron se poderia contar com o apoio do presidente francês, segundo um vídeo publicado no canal da Casa Branca no YouTube cujo acesso foi bloqueado mais tarde.

"Liguei para a França, Macron, cuja mulher o trata extremamente mal. Ele ainda se recupera do soco no queixo", disse Trump, aparentemente se referindo a um vídeo que viralizou no ano passado e que mostrava Brigitte Macron empurrando o rosto do presidente francês durante uma viagem ao Vietnã. Macron disse que o vídeo fazia parte de uma campanha de desinformação.

Trump contou que disse ao presidente francês: "Adoraríamos ter alguma ajuda no Golfo, embora estejamos batendo recordes em eliminar pessoas más e derrubar mísseis balísticos. Adoraríamos ter alguma ajuda. Se possível, poderia enviar navios imediatamente, por favor?"

Em seguida, o presidente americano imita o sotaque francês ao reproduzir a suposta resposta de Macron: "Não podemos fazer isso, Donald. Podemos fazê-lo após a guerra ser vencida."

Trump também chamou a Otan de "tigre de papel", em um novo ataque à aliança.