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Nova ameaça

Trump dá prazo de 48 horas para Irã reabrir Estreito de Ormuz "antes que todo o inferno desate"

Ultimato foi publicado em uma rede social. Mesmo prazo já havia sido dado em março, mas foi adiado devido a "conversas muito boas e produtivas"

AFP

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