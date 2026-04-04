Trump dá prazo de 48 horas para Irã reabrir Estreito de Ormuz "antes que todo o inferno desate"

Presidente deu novo ultimato ao Irã. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, neste sábado (4), que o Irã tem 48 horas para chegar a um acordo sobre a reabertura do Estreito de Ormuz ou enfrentará o "inferno".

"Lembrem-se de quando eu dei ao Irã dez dias para FECHAR UM ACORDO ou ABRIR O ESTREITO DE ORMUZ", escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social, em referência ao ultimato emitido em 26 de março.

"O tempo está acabando: 48 horas antes que todo o inferno desate sobre eles", disse o presidente, acrescentando: "Glória a DEUS!".

Em um primeiro momento, em 21 de março, Trump havia ameaçado "aniquilar" as centrais elétricas do Irã - começando pela maior do país - se Teerã "não abrir COMPLETAMENTE, SEM AMEAÇAS, o Estreito de Ormuz em um prazo de 48 HORAS", escreveu.

No entanto, dois dias depois, declarou que Washington estava mantendo "conversas muito boas e produtivas" com as autoridades iranianas e que havia adiado por cinco dias qualquer ataque contra as centrais elétricas.

Posteriormente, voltou a prorrogar o prazo, fixando seu vencimento para as 0h GMT de terça-feira (21h de segunda-feira em Brasília).

Especialistas indicaram que ataques contra a infraestrutura energética civil poderiam constituir um crime de guerra.

Caças dos EUA abatidos

Desde sexta-feira (3), os Estados Unidos continuam com uma operação de busca por tripulantes de caças norte-americanos derrubados no sudoeste do Irã. Segundo o jornal The Washington Post, foram abatidas duas naves: um caça F-15E e uma aeronave de ataque A10.

Um dos dois tripulantes a bordo do F-15 foi resgatado, mas não há detalhes sobre o seu estado de saúde. Já o piloto do A-10 conseguiu alcançar o espaço aéreo do Kuwait com o avião danificado e ejetar, sendo resgatado em seguida. A derrubada do segundo avião não foi confirmada pelo Pentágono.

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Discurso

Em fala televisionada na noite de quarta-feira (1º), Trump se pronunciou oficialmente sobre a guerra. O republicano afirmou que os EUA atingiram quase todos os objetivos:

— Os objetivos estratégicos estão quase completos.

Ele completou que os Estados Unidos estão "no caminho certo" e que o país atacará o Irã "com força extrema" nas próximas duas a três semanas.