Trump critica chanceler alemão por declarações sobre Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta terça-feira (28) o chanceler alemão, Friedrich Merz, após seus comentários de que o Irã está "humilhando" Washington na mesa de negociações sobre a guerra.

"O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, acha que está tudo bem que o Irã tenha uma arma nuclear. Ele não sabe do que está falando!", disse Trump em uma publicação em sua rede Truth Social.

Merz fez essas declarações na segunda-feira durante uma visita a uma escola em Marsberg, no oeste da Alemanha.

"É evidente que os americanos não têm nenhuma estratégia. E o problema com esse tipo de conflito é sempre que não basta entrar, é preciso também sair", disse o chanceler alemão.

"Vimos isso de forma muito dolorosa no Guerra do Afeganistão [2001-2021] durante 20 anos. Vimos isso no Guerra do Iraque. Portanto, tudo isso é, como eu disse, no mínimo, pouco refletido", acrescentou.

Merz afirmou que não via "uma saída" para os Estados Unidos, "sobretudo levando em conta que os iranianos estão negociando, evidentemente, com muita habilidade, ou, com muita habilidade, não negociando".

"Ali, uma nação inteira está sendo humilhada pelos dirigentes iranianos, especialmente pela chamada Guarda Revolucionária Islâmica", afirmou, em alusão ao exército ideológico da República Islâmica.