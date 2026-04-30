Trump critica Alemanha por ineficácia em guerra na Ucrânia e diz que Merz deve 'consertar país'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a Alemanha e o chanceler Friedrich Merz em publicação na Truth Social nesta quinta-feira, 30, ao acusá-lo de ineficácia na condução da guerra entre Rússia e Ucrânia e de priorizar temas externos.

Segundo Trump, Merz deveria destinar mais tempo na tentativa de encerrar o conflito no Leste Europeu, "onde tem sido totalmente ineficaz", e também em "consertar seu país", citando problemas em imigração e energia. O republicano ainda afirmou que o chanceler estaria interferindo em ações para eliminar a ameaça nuclear do Irã, o que, segundo ele, tornaria o mundo "um lugar mais seguro, incluindo a Alemanha".

A declaração veio dias após novas tensões entre Washington e Berlim. Merz havia dito que os EUA estariam sendo "humilhados" pelo Irã ao conduzir de forma lenta a diplomacia relacionada à guerra envolvendo Teerã.