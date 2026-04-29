Trump considera manter bloqueio naval contra Irã por 'meses' se necessário

Os Estados Unidos manterão o bloqueio naval aos portos iranianos por meses, se necessário, disse o presidente americano, Donald Trump, a executivos da indústria petrolífera, segundo um funcionário da Casa Branca nesta quarta-feira (29).

O presidente realizou uma reunião com líderes do setor na Casa Branca na terça-feira, informou o Axios.

Na reunião, discutiram "as medidas tomadas pelo presidente para aliviar a situação nos mercados globais de petróleo e aquelas que poderiam ser tomadas para manter o bloqueio atual por meses, se necessário, e minimizar o impacto sobre os consumidores americanos", disse à AFP o funcionário, sob condição de anonimato.

"O presidente se reúne frequentemente com executivos do setor de energia para ouvir suas opiniões sobre os mercados de energia nacionais e internacionais", afirmou o funcionário.

Essas reuniões, acrescentou, abordam temas como "produção nacional, avanços na Venezuela, os futuros do petróleo, o gás natural e o transporte marítimo".

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, o vice-presidente, JD Vance, e a chefe de gabinete, Susie Wiles, também participaram da reunião.

A gigante petrolífera americana Chevron confirmou à AFP que seu CEO, Mike Wirth, também estava presente.

Os preços globais do petróleo dispararam nesta quarta-feira após notícias de que Trump estaria considerando estender o embargo ao Irã. Às 14h15 GMT (11h15 em Brasília), o petróleo Brent era negociado acima de 116 dólares o barril, e o WTI se aproximava de 105 dólares.