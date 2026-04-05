Trump diz que piloto americano resgatado no Irã está gravemente ferido

"Tenho o prazer de informar que agora está são e salvo!", diz um trecho da postagem de Trump sobre o episódio. Christopher Furlong / POOL/AFP

O piloto do caça F-15E derrubado na última sexta-feira (3) no Irã foi resgatado pelos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo presidente Donald Trump em postagem na rede social Truth Social. Trump informou neste domingo (5) que o militar está gravemente ferido e que ele é "muito corajoso" por sobreviver durante dois dias até o resgate.

"Resgatamos o membro da tripulação/oficial de um F-15, gravemente ferido e extremamente corajoso, de dentro das montanhas do Irã.", diz um trecho da publicação mais recente sobre o caso.

Pouco tempo antes, o presidente dos Estados Unidos havia declarado, ao anunciar o resgate pela rede social, que o piloto estava "são e salvo".

"As Forças Armadas dos EUA realizaram uma das operações de busca e resgate mais ousadas da história dos EUA, para um de nossos incríveis oficiais de tripulação, que também é um coronel altamente respeitado — e tenho o prazer de informar que agora está SÃO E SALVO!", escreveu.

Antes da confirmação de Trump, o resgate havia sido noticiado pela rede catari Al Jazeera e pela agência de notícias Reuters. Segundo fontes do governo norte-americano ao canal internacional, o resgate ocorreu em meio a um "tiroteio pesado".

De acordo com o presidente, o piloto permaneceu escondido em solo durante os dois dias em que esteve desaparecido. Para retirá-lo, a operação contou com o envolvimento de centenas de tropas de operações especiais e monitoramento constante por aeronaves, que entraram no espaço aéreo iraniano para realizar a extração.

Desde o início do conflito, desencadeado em 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, nenhum soldado americano morreu ou foi capturado em território iraniano. Mas ao menos 13 morreram no Kuwait, na Arábia Saudita e no Iraque.

"Corrida contra o tempo"

O caça F-15E havia sido abatido por defesas aéreas iranianas em uma região montanhosa no sudoeste do país. Dois tripulantes estavam a bordo e conseguiram ejetar antes da queda. Um dos militares foi localizado e salvo por forças dos EUA poucas horas após o incidente, mas o segundo permanecia desaparecido até então.

O regime iraniano mobilizou tropas por terra e ofereceu recompensa de US$ 60 mil (cerca de R$ 300 mil) para moradores que ajudassem a capturar o piloto americano.

A emissora de televisão estatal iraniana na região de Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad (sudoeste) divulgou imagens dos supostos destroços da aeronave e prometeu uma "recompensa generosa" a quem entregasse o piloto.

Foi a primeira vez desde o início da guerra que aviões tripulados dos Estados Unidos foram abatidos dentro de território iraniano.

Trump, que anteriormente havia declarado que a defesa aérea do Irã estava fragilizada, deu um ultimato de 48 horas para que o país aceite um acordo, sob ameaça de ataques severos a infraestruturas de energia e petróleo.