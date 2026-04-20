Trump: bloqueio em Ormuz não será retirado até que haja um acordo com o Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, reafirmou nesta segunda-feira, 20, que o bloqueio americano no Estreito de Ormuz não será retirado até que haja um acordo com o Irã.

Em postagem na rede Truth, o republicano disse que o bloqueio em Ormuz está "absolutamente destruindo" o Irã e que o país persa está perdendo US$ 500 milhões por dia, um número insustentável, mesmo a curto prazo. "Estou vencendo uma guerra, E MUITO, as coisas estão indo muito bem, nosso Exército tem sido incrível", acrescentou ele ao criticar a forma como a mídia norte-americana tem reportado a guerra no Oriente Médio.