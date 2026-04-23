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Conflito no Oriente Médio
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Trump anuncia que cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por três semanas

Reunião para tomada da decisão foi realizada nesta quinta-feira (23), e foi "muito produtiva", segundo o republicano

Zero Hora

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