Trump anuncia que cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por três semanas

Anúncio foi feito por Trump nesta quinta. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (23), na rede Truth Social, que o cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por três semanas.

Segundo o norte-americano, uma reunião foi realizada nesta quinta. Além de Trump, estiveram presentes o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, o embaixador em Israel, Mike Huckabee, e o embaixador no Líbano, Michel Issa.

"A reunião foi muito produtiva! Os Estados Unidos trabalharão com o Líbano para ajudá-lo a se proteger do Hezbollah. O cessar-fogo entre Israel e o Líbano será prorrogado por TRÊS SEMANAS", escreveu o presidente dos EUA.

A jornalistas, ele também disse que planeja se reunir com os líderes de Israel e do Líbano nas próximas duas semanas, e expressou sua esperança de alcançar um acordo duradouro de paz ainda este ano.

— Acho que há uma chance muito boa de alcançarmos a paz. Acho que deveria ser algo simples — disse ele a repórteres durante um encontro com os embaixadores do Líbano e de Israel para anunciar a prorrogação.

Leia a manifestação de Trump:

"O Presidente dos Estados Unidos, DONALD J. TRUMP, o Vice-Presidente dos Estados Unidos, JD Vance, o Secretário de Estado, Marco Rubio, o Embaixador em Israel, Mike Huckabee, e o Embaixador no Líbano, Michel Issa, reuniram-se hoje com representantes de alto escalão de Israel e do Líbano no Salão Oval. A reunião foi muito produtiva! Os Estados Unidos trabalharão com o Líbano para ajudá-lo a se proteger do Hezbollah. O cessar-fogo entre Israel e o Líbano será prorrogado por TRÊS SEMANAS. Aguardo com expectativa a oportunidade de receber em breve o Primeiro-Ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e o Presidente do Líbano, Joseph Aoun. Foi uma grande honra participar desta reunião histórica! Presidente DONALD J. TRUMP"