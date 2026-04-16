Trump anuncia cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano 

Trump fez anúncio em sua rede social na manhã desta quinta-feira. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta quinta-feira (16), cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano.

"Esses dois líderes concordaram que, para alcançar a paz entre seus países, iniciarão formalmente um cessar-fogo de 10 dias", publicou Trump na rede social Truth Social (leia a íntegra abaixo).

O cessar-fogo terá início às 18h (horário de Brasília). Trump disse ainda ter falado por telefone com os líderes de ambos os países.

Segundo o presidente americano, representantes dos dois países se encontraram na terça-feira (14), nos Estados Unidos. Nenhuma das duas partes havia se pronunciado após o anúncio de Trump até a última atualização desta reportagem.

Trump disse ainda que convidará os líderes de Israel e do Líbano para a Casa Branca, após os dois países terem acordado um cessar-fogo.

"Convidarei o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun, para a Casa Branca", disse Trump em sua rede social Truth Social.

Ele também observou que havia instruído o vice-presidente, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o máximo chefe militar dos EUA, Dan Caine, a trabalharem com ambos os países "para alcançar uma paz duradoura".

"Foi uma honra para mim ter resolvido nove guerras ao redor do mundo, e esta será a décima; então, VAMOS AO TRABALHO!", exclamou o presidente, que em 28 de fevereiro lançou a ofensiva contra o Irã em colaboração com Israel.

Posteriormente, o Hezbollah arrastou o Líbano para o conflito no Oriente Médio, lançando foguetes contra Israel em apoio ao seu aliado iraniano.

Desde então, os ataques israelenses ao Líbano causaram a morte de mais de 2.000 pessoas e o deslocamento de mais de um milhão. As forças terrestres israelenses também invadiram o sul do país.

"O mais rápido possível"

Trump conversou por telefone, nesta quinta, com o presidente do Líbano, Joseph Aoun, em meio a esforços para conter a escalada de tensões na região.

Segundo comunicado do governo libanês, Aoun agradeceu as iniciativas de Washington para viabilizar um cessar-fogo entre israelenses e libaneses e "assegurar paz e estabilidade duradouras", como etapa inicial rumo a um processo mais amplo de pacificação no Oriente Médio.

Durante a ligação, o líder libanês também pediu a continuidade dos esforços norte-americanos para alcançar uma trégua "o mais rápido possível".

Trump, por sua vez, reafirmou apoio ao Líbano e destacou seu compromisso em atender ao pedido por um cessar-fogo no menor prazo. Mais cedo, porém, surgiram dúvidas sobre a possibilidade de avanço imediato nas negociações.

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, afirmou que "acolhe com satisfação" o anúncio de Donald Trump, sobre um cessar-fogo que deve entrar em vigor nesta quinta-feira.

Salam declarou que celebra a cessação das hostilidades e afirmou que esta é "uma reivindicação fundamental" que o Líbano buscava desde o primeiro dia da guerra entre o Hezbollah e Israel.

— Ao parabenizar todo o povo libanês por esta conquista, oro pela misericórdia dos mártires que tombaram e expresso minha solidariedade às suas famílias — disse Salam, após agradecer a diversos países europeus e árabes pelos seus "esforços" para alcançar um cessar-fogo.

Confira o anúncio de Trump

"Acabei de ter excelentes conversas com o altamente respeitado Presidente Joseph Aoun, do Líbano, e com o Primeiro-Ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Esses dois líderes concordaram que, para alcançar a PAZ entre seus países, iniciarão formalmente um CESSAR-FOGO de 10 dias às 17h (horário do leste dos EUA). Na terça-feira, os dois países se encontraram pela primeira vez em 34 anos aqui em Washington, D.C., com nosso excelente Secretário de Estado, Marco Rubio. Instruí o Vice-Presidente JD Vance e o Secretário de Estado Rubio, juntamente com o Chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Razin' Caine, a trabalharem com Israel e o Líbano para alcançar uma PAZ duradoura. Foi uma honra para mim resolver 9 guerras ao redor do mundo, e esta será a décima, então vamos CONSEGUIR! Presidente DONALD J. TRUMP".



