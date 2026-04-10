Trump ameaça reagir caso negociação com Irã fracasse: "Só estão vivos hoje para negociar"

Presidente Donald Trump declarou ameaças ao Irã em suas redes sociais. Kamil Krzaczynski / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (10) que o Irã "não tem cartas na manga" nas negociações, exceto pelo controle temporário do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do comércio mundial de hidrocarbonetos.

"Os iranianos parecem não perceber que não têm cartas na manga, a não ser a extorsão de curto prazo do mundo por meio das vias navegáveis ​​internacionais", explicou Trump em sua plataforma Truth Social.

Além disso, o presidente elevou o tom contra o Irã dizendo que eles "só estão vivos hoje para negociar" e ameaçou reagir caso as conversas fracassem, enquanto o Irã impôs condições para avançar no diálogo.

Em uma entrevista concedida nesta sexta ao jornal The New York Post, Trump afirmou que o exército americano está "carregando os navios com as melhores munições" caso as negociações de paz com o Irã fracassem.

— Vamos descobrir em breve, em cerca de 24 horas — disse Trump ao jornal quando foi questionado se acreditava que as negociações seriam bem-sucedidas.

— Estamos reiniciando tudo, carregando os navios com as melhores munições, as melhores armas já feitas. E, se não tivermos um acordo, vamos usá-las de forma muito eficaz — afirmou.

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Ao The New York Post, Trump também afirmou que negociar com o regime iraniano é "lidar com pessoas sobre as quais não sabemos se dizem a verdade". Além disso, acusou Teerã de contradizer alegações sobre enriquecimento de urânio e armas nucleares nos âmbitos público e privado.