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Conflito no Oriente Médio
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Irã confirma acordo com os EUA, indica que reabrirá o Estreito de Ormuz e preço do petróleo despenca; siga ao vivo

Mais cedo, o presidente norte-americano havia feito ameaças contra o povo iraniano

Zero Hora

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