- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu nesta terça-feira (7), pelo período de duas semanas, os ataques contra o Irã. Segundo ele, foi firmado um acordo bilateral de cessar-fogo, mediado pelo Paquistão
- O Irã confirmou o acordo e indicou que reabrirá o Estreito de Ormuz
- O anúncio da trégua ocorreu faltando pouco mais de uma hora para acabar o prazo que Trump tinha dado ao Irã para reabrir o Estreito
- Com a decisão, o preço do petróleo reagiu imediatamente: caiu em 16%, para menos de US$ 95
- Pela manhã, Trump subiu o tom de ameaça ao Irã e afirmou que "uma civilização inteira" morreria "esta noite"
Conflito no Oriente Médio
Notícia
Irã confirma acordo com os EUA, indica que reabrirá o Estreito de Ormuz e preço do petróleo despenca; siga ao vivo
Mais cedo, o presidente norte-americano havia feito ameaças contra o povo iraniano