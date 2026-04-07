Trump ameaça Irã e diz que 'civilização inteira morrerá' na noite desta terça, 7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou ainda mais o tom das ameaças contra o Irã nesta terça-feira (7) ao afirmar que "uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser trazida de volta", em meio ao prazo final imposto por Washington para um acordo envolvendo a reabertura do Estreito de Ormuz.

Em publicação na Truth Social, Trump disse não desejar esse desfecho, mas avaliou que ele "provavelmente" ocorrerá. Ao mesmo tempo, sugeriu que uma "mudança completa e total de regime" já estaria em curso no país, abrindo espaço para que "algo revolucionariamente maravilhoso possa acontecer".

O presidente também classificou o momento como potencialmente decisivo. "Vamos descobrir esta noite, um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo", escreveu, acrescentando que "47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim".

As declarações vêm horas antes do prazo limite estipulado por Trump - 21h (de Brasília) desta terça-feira - para que o Irã avance em um acordo ou reabra o Estreito de Ormuz. Nos últimos dias, o republicano vinha indicando que não concederá novas extensões, após sucessivos adiamentos desde março.