Trump ameaça destruir todas as usinas elétricas do Irã caso país não reabra estreito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu destruir todas as usinas elétricas do Irã caso o país persa não reabra o Estreito de Ormuz até a noite de terça-feira, 7. "Se eles não cumprirem, se quiserem mantê-lo fechado, vão perder todas as usinas de energia e todas as outras usinas que eles têm no país inteiro", disse neste domingo, 7, em entrevista ao jornal norte-americano The Wall Street Journal (WSJ).

Mais cedo, ele já havia postado uma mensagem em sua rede Truth Social que terça-feira será o "Dia da Usina Elétrica e o Dia da Ponte, tudo junto, no Irã". Posteriormente, ele disse ao canal de TV Fox News que o Irã "está negociando" e um acordo pode sair até esta segunda, 6. Segunda era o prazo dado pelo presidente norte-americano para a abertura do Estreito. A data, que já havia sido adiada anteriormente, agora escorregou para terça.

Sobre quando a guerra terminará, ao WJS

Ele acrescentou que não está preocupado com o sofrimento do povo iraniano, caso a infraestrutura civil seja atingida. "Não, eles querem que a gente faça isso", declarou o presidente norte-americano ao WSJ, acrescentando que o povo iraniano está "vivendo no inferno".