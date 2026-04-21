Trump alega que Irã violou cessar-fogo diversas vezes em meio a expectativas de negociações

O presidente dos EUA, Donald Trump, alegou, em publicação na Truth Social, nesta terça-feira, 21, que o Irã violou o cessar-fogo de duas semanas acordado entre os países "diversas vezes", sem dar mais explicações. A postagem acontece em meio a expectativas para uma nova rodada de negociações entre Washington e Teerã, mediada pelo Paquistão, em busca de uma solução para a guerra no Oriente Médio que já se estende por sete semanas.