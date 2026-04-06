Trump afirma ser mais popular do que qualquer outro político na Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (6) que é mais popular do que qualquer outro político na Venezuela, cujo governo já entregou "100 milhões de barris" de petróleo após a operação militar que tirou o presidente Nicolás Maduro do poder.

"Estou à frente de todos nas pesquisas na Venezuela, de forma que, quando eu terminar isto, poderei ir à Venezuela", disse Trump, em entrevista coletiva na Casa Branca. "Vou me candidatar à Presidência", brincou.

"Temos um parceiro na Venezuela. Mais de 100 milhões de barris já estão em Houston", destacou o americano. Esse petróleo venezuelano "pagou, com sobra, essa guerra", acrescentou, referindo-se à operação militar que tirou do país Maduro e sua mulher.

Trump comparou a situação na Venezuela ao comportamento do governo iraniano na guerra no Oriente Médio. Os líderes atuais de Teerã são "fanáticos" em comparação com os líderes venezuelanos, comentou.

Em menos de três meses, Washington levantou boa parte das sanções contra Caracas, principalmente aquelas dirigidas ao setor de energia, para incentivar os investimentos e ajudar a reconstruir a indústria petrolífera. Em troca, a presidente interina Delcy Rodríguez implementou rapidamente uma série de reformas econômicas elogiadas por Trump, como a abertura do setor de petróleo a investimentos estrangeiros.

O petróleo venezuelano pode sair atualmente do país sob a supervisão de Washington, que recebe o lucro das vendas e o deposita em uma conta bancária fora dos dois países, para controlar como ele é gasto.