Trump afirma que EUA vão bloquear Estreito de Ormuz após fracasso em negociações e ameaça: "Quem atirar será explodido para o inferno"

Donald Trump não participou presencialmente das negociações. Kamil Krzaczynski / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, neste domingo (12), que a Marinha dos Estados Unidos iniciará um bloqueio total ao Estreito de Ormuz. O motivo, segundo o republicano, é o fracasso das negociações em relação à questão nuclear do Irã.

"Qualquer iraniano que atirar em nós, ou em embarcações pacíficas, será EXPLODIDO PARA O INFERNO!", escreveu Trump na rede social Truth Social.

A nova ordem autoriza a Marinha americana a interceptar "qualquer navio em águas internacionais que tenha pago taxas ao governo iraniano para navegar na região".

Trump disse que o bloqueio contará com a participação de outros países. Afirmou, ainda, que as Forças Armadas estão prontas para "terminar o pouco que resta do Irã".

Negociações

Vice-presidente dos EUA, JD Vance. Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Durante 21 horas, Estados Unidos e Irã negociaram o fim da guerra em encontro no Paquistão. Trump admite que a maioria dos tópicos em análise avançou, mas falta, ainda, consenso sobre o programa nuclear iraniano.

Os EUA foram representados pelo vice-presidente, JD Vance, que deixou o Paquistão neste domingo (12).

O político afirmou a jornalistas que Washington exige uma garantia inequívoca de que o Irã não pretende desenvolver armamento nuclear nem adquirir capacidade que permita obtê-lo rapidamente.

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Paquistão exige que cessar-fogo seja mantido

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, insistiu que Irã e Estados Unidos honrassem o compromisso de manter o cessar-fogo, após o término de negociações presenciais consideradas históricas sem que houvesse um acordo.

— É essencial que as partes sigam comprometidas com o cessar-fogo — afirmou Dar.

O chanceler acrescentou que o Paquistão continuará atuando como mediador e buscará manter a facilitação do diálogo entre Teerã e Washington nos próximos dias.