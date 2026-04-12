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Trump afirma que EUA vão bloquear Estreito de Ormuz após fracasso em negociações e ameaça: "Quem atirar será explodido para o inferno"

Presidente norte-americano critica a falta de consenso em relação ao programa nuclear iraniano

Zero Hora

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