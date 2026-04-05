Trump afirma que atacará centrais elétricas e pontes no Irã se Ormuz não for reaberto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, neste domingo (5), em uma publicação nas redes sociais repleta de insultos, atacar as centrais elétricas e as pontes no Irã se o Estreito de Ormuz não for reaberto.

Após um ultimato de 48 horas lançado no sábado, Trump afirmou em sua plataforma, Truth Social, que "terça-feira será o dia das centrais elétricas e o dia das pontes, tudo junto em um, no Irã. Não haverá nada igual!!!".

"Abram essa porra de estreito, seus malucos, ou viverão no inferno. APENAS OBSERVEM", escreveu o presidente, acrescentando: "Louvado seja Alá".