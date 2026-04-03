Tripulante de caça abatido no Irã é resgatado, diz jornal; EUA seguem com buscas pelo segundo

As Forças Armadas dos EUA iniciaram uma operação de resgate nesta sexta-feira, 3, após a mídia estatal iraniana informar que um caça americano F-35 caiu no sudoeste do Irã. Segundo o jornal The New York Times, um dos tripulantes foi resgatado. As buscas continuam para encontrar o segundo.

Israel está auxiliando os Estados Unidos na operação de busca e resgate, segundo um oficial militar israelense a par da situação, que falou sob condição de anonimato antes de um anúncio oficial dos EUA.

Esta seria a primeira vez que os EUA perdem uma aeronave em território iraniano e representa uma escalada dramática na guerra desde seu início, há cinco semanas. Não ficou claro se o caça foi abatido ou caiu. O número de tripulantes a bordo não foi divulgado imediatamente.