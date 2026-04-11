Tripulação da Artemis pede unidade na Terra, nosso 'bote salva-vidas'

Os astronautas da Artemis II expressaram espanto neste sábado (11) com sua missão recorde de sobrevoo lunar e fizeram um apelo à unidade na Terra após contemplarem o isolamento do planeta como um "bote salva-vidas" no espaço.

A tripulação falou em uma coletiva de imprensa enquanto a Nasa comemorava a vitória após o sucesso da missão.

Os astronautas realizaram a primeira manobra gravitacional ao redor da Lua em mais de 50 anos e viajaram mais longe no espaço do que qualquer ser humano antes, culminando em um pouso suave no mar na sexta-feira, em frente à costa da Califórnia.

A Artemis II foi a primeira missão tripulada do programa da Nasa que busca estabelecer uma presença sustentável na Lua, incluindo a eventual construção de uma base que possa ser utilizada para explorações posteriores, inclusive a Marte.

"O que me impactou não foi necessariamente só a Terra, foi toda a escuridão que a cercava. A Terra era simplesmente esse bote salva-vidas pendurado, sereno, no universo", disse Koch. "Há algo novo que agora eu sei, e é isto: planeta Terra, vocês são uma tripulação."

"Eu sugeriria que, quando vocês olham para cá, não estão olhando para nós. Somos um espelho que os reflete", afirmou Hansen. "E, se vocês gostam do que veem, então olhem só um pouco mais fundo. Isto são vocês."

Enquanto se lançavam pelo espaço profundo e davam voltas ao redor da Lua, os astronautas da Artemis tiraram milhares de fotografias, reunindo um impressionante portfólio de imagens.