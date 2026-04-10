Três mortos em ataques na Rússia e Ucrânia antes de trégua

Três pessoas morreram em ataques na Rússia e na Ucrânia, anunciaram autoridades nesta sexta-feira(10), véspera da entrada em vigor de uma trégua para a Páscoa Ortodoxa.

Na Ucrânia, bombardeios russos em três distritos no leste de Dnipro deixaram dois mortos e três feridos, informou a administração .

"No distrito de Synelnykove, duas pessoas perderam a vida e outra ficou ferida", afirmou a administração militar regional no Telegram. A mensagem mencionou também outros dois feridos no distrito de Nikopol: um homem de 40 anos e outro de 74 anos.

Na Rússia, um homem morreu após um drone ucraniano atingir a cidade de Volzhsky, sudeste de Volgogrado, segundo o governador regional Andrei Bocharov.

Na região de Bryansk, fronteira com a Ucrânia, uma mulher ficou ferida em um ataque com um míssil ucraniano, relatou no Telegram o governador regional Alexander Bogomaz.

Em resposta a seus bombardeios há mais de quatro anos, a Ucrânia lança drones em direção à Rússia todas as noites, em particular, contra sua infraestrutura energética.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na quinta-feira um cessar-fogo para a Páscoa Ortodoxa, no sábado e domingo, o qual seu homólogo, Volodimir Zelenskyy afirmou ter aceitado.

Em uma coletiva de imprensa, o líder ucraniano afirmou ter proposto a Moscou uma trégua nos ataques à infraestrutura energética de ambos os países.

Zelensky reiterou que aliados da Ucrânia solicitaram a Kiev que interrompesse estes ataques devido à alta nos preços impulsionada pela guerra no Oriente Médio.

Em março, os Estados Unidos suspenderam parcialmente algumas sanções ao petróleo russo, em um esforço para mitigar esses custos.

"Um cessar-fogo foi declarado no Oriente Médio e no Golfo. Espero que as sanções ao petróleo russo sejam totalmente restabelecidas, exatamente como eram antes", declarou Zelensky.