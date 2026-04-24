Tornado em Oklahoma, nos EUA, arranca telhados e derruba postes de energia

Telhados foram arrancados e postes de energia derrubados após um forte tornado atingir o estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 23. Vídeos feitos no momento do incidente mostram a grande coluna de ar girando rapidamente e tocando o solo, além de casas completamente destruídas.

Até o início desta sexta-feira, 24, não foram reportados mortos em decorrência do episódio; o número total de feridos ainda não foi contabilizado. Autoridades locais avaliam a extensão dos danos e do impacto, enquanto a região se prepara para a possibilidade de mais tornados nos próximos dias.

O fenômeno atingiu partes de Enid, uma cidade de cerca de 50 mil habitantes no extremo norte do Estado, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. A comunidade, que fica a cerca de 105 km de Oklahoma City, é localizada próxima à Base Aérea de Vance, que também foi atingida. A extensão dos danos ainda não foi confirmada.

Segundo a polícia, há pedidos de resgate e relatos de danos em toda a cidade.