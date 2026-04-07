Tiroteio próximo ao consulado de Israel em Istambul deixa ao menos um morto e dois feridos

Ao menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um tiroteio em frente ao consulado de Israel em Istambul, na Turquia, nesta terça-feira (7), informou a televisão estatal TRT. Segundo a emissora privada NTV e a agência de notícias DHA, houve troca de tiros entre as forças de segurança e três suspeitos.

Um dos atiradores morreu e dois policiais ficaram levemente feridos. Conforme informou uma fonte à AFP, nenhum diplomata israelense "se encontra atualmente em território turco". As representações diplomáticas israelenses foram evacuadas em toda a região por razões de segurança pouco depois do ataque do movimento islamista palestino Hamas em território israelense, em 7 de outubro de 2023.

Segundo o ministro do interior turco, Mustafá Ciftçi, os suspeitos chegaram de carro da província vizinha de Izmit e estão "vinculados a uma organização que instrumentaliza a religião". De acordo com a imprensa turca, os três suspeitos estavam armados com fuzis de longo alcance, vestiam roupas camufladas e carregavam mochilas.

Jornalistas da AFP viram manchas de sangue no chão de um estacionamento adjacente ao consulado. A promotoria de Istambul abriu uma investigação, informou o ministro da justiça turco, Akin Gürlek, na rede X.

A NTV compartilhou nas redes sociais imagens dos suspeitos com as armas e da ação da polícia. Veja abaixo.