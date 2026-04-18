Tiroteio em Kiev deixa cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram neste sábado (18) em um bairro residencial de Kiev, anunciou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, depois que um homem armado abriu fogo e tomou várias pessoas como reféns em um supermercado.

O suspeito "foi abatido durante sua detenção", anunciou nas redes sociais o ministro do Interior, Igor Klimenko. "Ele havia tomado reféns e atirado contra os policiais durante a detenção".

"Até o momento, confirmamos a morte de cinco pessoas. Meus mais profundos pêsames às famílias e aos entes queridos. Dez pessoas foram hospitalizadas com ferimentos e traumatismos", anunciou Zelensky na rede social X. "Quatro reféns foram resgatados", acrescentou.

"As circunstâncias estão sendo esclarecidas", afirmou o presidente, que pediu uma "investigação rápida" sobre o tiroteio.

O prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, havia anunciado o tiroteio e "uma operação especial para deter o homem que abriu fogo e está dentro de um supermercado".