Tiroteio perto de universidade dos EUA deixa vários feridos

A polícia do estado americano de Iowa informou que "várias pessoas" ficaram feridas em um tiroteio perto da Universidade de Iowa na madrugada deste domingo (19). Até o momento ninguém foi detido.

A universidade divulgou um alerta durante a madrugada para informar sobre tiros nas imediações do campus, uma área popular por sua vida noturna.

"O Departamento de Polícia de Iowa está investigando um tiroteio ocorrido neste domingo", diz a nota.

"Muitas vítimas foram levadas para hospitais da região para receber atendimento pelos ferimentos sofridos no tiroteio", complementa o texto.

No alerta, a universidade citou "vítimas confirmadas" no tiroteio, sem revelar mais detalhes.

A universidade também pediu à comunidade para evitar a área e permanecer "vigilantes".

Os tiroteios são uma tragédia frequente em escolas e universidades dos Estados Unidos. Duas pessoas morreram baleadas na Universidade Estadual da Carolina do Sul em fevereiro. Outras duas pessoas morreram e nove ficaram feridas quando um homem abriu fogo dentro de uma sala de aula da Universidade Brown em dezembro.