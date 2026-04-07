Tiros em frente ao consulado de Israel em Istambul deixam dois mortos

Um tiroteio em frente ao prédio do Consulado de Israel em Istambul (Turquia) nesta terça-feira, 7, deixou dois atiradores mortos e um policial ferido, informou a emissora turca Haberturk.

Segundo o relato, os criminosos estavam armados com armas de cano longo. Durante a troca de tiros com a polícia, dois deles foram mortos e um terceiro suspeito foi preso. Um policial também ficou ferido no confronto.

A área ao redor do prédio foi rapidamente isolada. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos agressores ou os motivos do ataque.