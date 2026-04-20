Time de futebol suíço FC Basel recusa show de Kanye West em seu estádio

O rapper americano Kanye West não poderá se apresentar no estádio do clube de futebol suíço FC Basel, informou o time à AFP nesta segunda-feira (20), fundamentando sua decisão com base em uma questão de "valores".

O show na Basileia - a cidade mais importante do norte da Suíça, perto das fronteiras com Alemanha e França - não foi confirmado, mas a imprensa local tinha informado a data de 26 de junho.

"O FC Basel recebeu uma solicitação" para a organização de um show de Kanye West em seu estádio, o St. Jakob-Park, explicou o porta-voz do clube, Remo Meister.

"No entanto, após uma análise exaustiva, decidimos não dar seguimento a este projeto porque, de acordo com nossos valores, não podemos oferecer uma plataforma ao artista em questão", acrescentou.

Vários shows de Kanye West, também conhecido como Ye, foram cancelados recentemente na França, no Reino Unido e na Polônia.

Nos últimos anos, o rapper americano, de 48 anos, perdeu muitos seguidores e vários contratos comerciais, após ter feito comentários antissemitas e racistas. Em particular, ele afirmou em 2023 "amar os nazistas", pôs à venda em seu site na internet uma camiseta adornada com uma suástica e lançou, em maio de 2025, uma canção intitulada "Heil Hitler", proibida nas principais plataformas de streaming.

Em janeiro, em uma carta de desculpas publicada no Wall Street Journal, assegurou que não era "nem nazista, nem antissemita", e alegou sofrer de trastorno bipolar.

Apesar das polêmicas, o artista segue despertando grande entusiasmo.

Os Países Baixos não têm previsto proibir os shows de Ye previstos para os dias 6 e 8 de junho em Arnhem, no leste.