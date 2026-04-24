Tesla começa a produzir seu 'robô-táxi', diz Musk

O tão aguardado "robô-táxi" autônomo da Tesla entrou em produção, anunciou o CEO Elon Musk nesta sexta-feira (24).

O Cybercab, apresentado como um robô-táxi autônomo sem volante ou pedais, foi revelado em 2024. Na época, Musk previu que estaria disponível até 2027.

O executivo publicou um vídeo promocional em sua conta na rede X acompanhado da breve mensagem: "A produção do Cybercab começou".

O vídeo, de 38 segundos, filmado principalmente de dentro de um Cybercab sem motorista, mostra o veículo saindo da linha de produção e dirigindo pelas ruas.

Musk também compartilhou um vídeo curto do que pareciam ser vários Cybercabs dourados dirigindo em formação em uma estrada.

A Tesla afirmou, na quarta-feira, que estava no caminho certo para iniciar a "produção em larga escala", tanto do Cybercab quanto do Tesla Semi, ainda este ano. A empresa anunciou lucros acima do esperado no primeiro trimestre, de 477 milhões de dólares (2,3 bilhões de reais, na cotação atual).

Na conferência de resultados, Musk afirmou que a produção inicial do Cybercab será "muito lenta, mas depois acelerará e se tornará exponencial no final do ano".

Ele acrescentou que espera que o programa de assistência à direção autônoma sem supervisão (Full Self-Driving, FSD) da Tesla esteja operando em "uma dúzia de estados" nos Estados Unidos até o final deste ano.

"Estamos adotando uma abordagem muito cautelosa para este lançamento", disse Musk, acrescentando que espera que a iniciativa seja "provavelmente significativa em termos materiais no próximo ano".

Após apresentar o Cybercab em 2024, a Tesla começou a oferecer, em junho do ano passado, um "acesso antecipado" aos serviços de robô-táxi para usuários em Austin, Texas, apenas por convite.

Em fevereiro, a empresa publicou uma foto de funcionários reunidos em torno de um Cybercab em uma fábrica, com a legenda: "Primeiro Cybercab saindo da linha de produção da Giga Texas".

O táxi autônomo da Tesla chega bem depois do lançamento, em 2021, do serviço comercial de robô-táxi da concorrente Waymo, pertencente à Alphabet, empresa matriz do Google.

O analista da Wedbush, Dan Ives, afirmou esta semana que o crescimento do FSD "mudará o modelo financeiro e as margens da Tesla daqui para frente".