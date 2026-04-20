Terremoto atinge norte do Japão e dispara alerta de tsunami na região costeira

Um terremoto com magnitude preliminar de 7,5 atingiu a costa nordeste do Japão, na tarde desta segunda-feira (pelo horário local), informou a Agência Meteorológica do Japão. Alertas de tsunami foram emitidos.
Por volta das 4h53 (de Brasília), o epicentro do terremoto foi registrado no mar de Sanriku, a cerca de 100 km a leste da cidade de Miyako.
A Agência Meteorológica do Japão emitiu alertas de tsunami para a costa central do Pacífico em Hokkaido e para a província de Iwate, prevendo ondas de até 3 metros, segundo o Nikkei Asia.