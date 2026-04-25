Terceiro porta-aviões americano chega ao Golfo Pérsico

O porta-aviões USS George H.W. Bush já está em águas do Oriente Médio, afirmou nesta quinta, 23, o exército americano, o terceiro a ser enviado para a região. O Comando Central dos EUA (Centcom), responsável pelas operações militares no Golfo Pérsico, disse que o porta-aviões estava navegando no Índico, dentro de sua área de atuação.

A ordem de deslocamento do USS George H.W. Bush foi dada no dia 31 de março, pelo chefe do Pentágono, Pete Hegseth, pouco depois de o porta-aviões partir da base de Norfolk. O George H.W. Bush está acompanhado por três destróieres e mais de 6 mil marinheiros, aumentando o contingente americano no Oriente Médio.