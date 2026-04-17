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Tequila demais? Mulher toma 15 doses da bebida em cruzeiro e ganha US$ 300 mil após processo

A enfermeira Diane Sanders consumiu a quantidade em oito horas, e acordou no fundo de uma escada, com ferimentos pelo corpo 

Zero Hora

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