Táxis-robôs param na China por aparente 'falha técnica', diz polícia

Vários táxis autônomos da gigante chinesa de internet Baidu apresentaram problemas técnicos no centro da China, deixando passageiros presos devido a uma aparente "falha técnica", informou a polícia nesta quarta-feira(1º).

As autoridades locais de Wuhan, província de Hubei, começaram a receber "ligações e mais ligações" na noite de terça-feira sobre "vários veículos Apollo Go parados no meio da rua e incapazes de se mover", disse a polícia em um comunicado.

O Apollo Go é o serviço de táxi autônomo da Baidu, que começou a operar em Pequim em 2021 e agora funciona em áreas designadas de várias cidades.

"Após investigação, as conclusões preliminares sugerem que a causa foi uma falha no sistema", acrescentou a polícia, sem especificar quantos veículos foram afetados.

Usuários de redes sociais compartilharam vídeos tentando entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente de dentro de seus táxis autônomos parados. "Apollo Go, você parou?", escreveu um usuário nas redes sociais, alegando ter ficado preso na rua por mais de 30 minutos.

A Baidu inicialmente não respondeu às perguntas da AFP sobre o assunto. A empresa anunciou planos para que seus veículos sejam usados pelos aplicativos de transporte Lyft e Uber, e busca expandir sua presença fora da China.

A Apollo Go completou 3,4 milhões de viagens autônomas no quarto trimestre de 2025, um aumento de 200% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A empresa possui uma frota de mais de 500 veículos autônomos em Wuhan.