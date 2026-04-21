Tasnim: Irã rejeita participar de conversas com EUA no Paquistão de forma definitiva

O governo do Irã decidiu não participar da rodada de conversas diplomáticas com os Estados Unidos que ocorreriam nesta semana em Islamabad, capital do Paquistão, informou a agência estatal de notícias Tasnim.

Segundo a Tasnim, a equipe de negociadores do Irã informou ao lado americano, por meio de um intermediário paquistanês, que a decisão de não participar das reuniões é definitiva e não atualmente nenhuma perspectiva de participação dos iranianos nas negociações.

Fontes ouvidas pela Tasnim afirmam que o Irã vê as conversas com os EUA como "perda de tempo", uma vez que os americanos teriam violado diversos compromissos acordados durante a primeira rodada de negociações entre as partes. Dentre as violações, os iranianos citam os ataques de Israel ao Líbano mesmo após o cessar-fogo e o bloqueio a navios que entram e saem de portos iranianos por meio do Estreito de Ormuz.

Ainda de acordo com a Tasnim, às vésperas do fim do cessar-fogo, o Irã está preparado para uma nova rodada de combate contra americanos e israelenses, tendo realizado movimentações militares e preparado uma lista de novos alvos ao longo das últimas semanas.