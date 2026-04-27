Suspeito de atirar em jantar de gala com Trump será apresentado à Justiça nesta segunda

O suspeito acusado de invadir a gala de correspondentes da Casa Branca no sábado, 25, será processado nesta segunda-feira, 27, na capital dos Estados Unidos, informou a promotoria federal. O presidente Donald Trump estava no evento e foi retirado às pressas do local.

O suspeito, que trocou tiros com agentes do Serviço Secreto, mas não ficou ferido, comparecerá nesta segunda-feira perante um juiz do tribunal distrital dos Estados Unidos.

Segundo a promotora federal Jeanine Pirro, ele será acusado de usar uma arma de fogo durante um crime violento e de agredir um agente federal utilizando uma arma perigosa.

O suspeito, que é da Califórnia, pegou um trem de Los Angeles para Chicago e, em seguida, de Chicago para Washington, onde se hospedou no Washington Hilton um ou dois dias antes de o hotel sediar o Jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca.

Veja abaixo o que se sabe sobre o ataque:

Por volta das 20h de sábado, minutos após o início do evento, um atirador passou correndo por um posto de controle de segurança no Washington Hilton, de acordo com um vídeo de segurança postado por Trump.

No vídeo, vê-se policiais perseguindo o homem, enquanto agentes vestidos de smoking sacam suas armas e correm em direção ao salão de baile.

Testemunhas no interior disseram que um barulho alto foi ouvido do lado de fora da sala. Os funcionários do bufê gritaram e correram para as escadas, enquanto os participantes se abaixavam e se agachavam contra as paredes.

O atirador trocou tiros com as autoridades antes de ser neutralizado pelo Serviço Secreto. Ele não entrou no salão de baile, segundo as autoridades.

Os investigadores acreditam que ele tenha disparado pelo menos uma vez, informou a polícia de Washington. As autoridades ainda estavam analisando as provas balísticas e os cartuchos.

Trump, a primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente JD Vance e outras autoridades de alto escalão foram escoltados para fora do hotel por volta das 21h45 no horário local.

Em uma coletiva de imprensa na Casa Branca mais tarde naquela noite, Trump disse que um agente do Serviço Secreto havia sido baleado, mas foi protegido por um colete à prova de balas. Ele foi levado a um hospital, informaram as autoridades. Não houve relatos de outros feridos, de acordo com Markwayne Mullin, secretário de Segurança Interna.

Quem é o suspeito?

Allen, o homem que, segundo dois agentes da lei, era o suspeito detido, portava facas, uma espingarda e uma pistola, informaram as autoridades, e acredita-se que estivesse hospedado no hotel. As autoridades afirmaram acreditar que ele agiu sozinho, mas estão investigando se ele tinha como alvo o presidente.

Contas nas redes sociais que parecem estar ligadas a Allen o descrevem como um desenvolvedor independente de jogos e professor.

O que é o jantar dos correspondentes da Casa Branca?

Todos os anos, a Associação de Correspondentes da Casa Branca organiza um jantar para celebrar a liberdade de imprensa e a Primeira Emenda (que protege a liberdade de expressão nos Estados Unidos). Fundada em 1914, a associação representa cerca de mil jornalistas que cobrem a Casa Branca.

O evento atrai centenas de jornalistas, celebridades e políticos dos dois principais partidos. Há décadas, ele é realizado no Washington Hilton.

"Graças a Deus, ele (Trump), a primeira-dama e todos os que estavam participando do WHCD (jantar dos correspondentes) estão bem", disse Weijia Jiang, presidente da associação e correspondente da CBS na Casa Branca, nas redes sociais.