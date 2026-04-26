Suspeito de ataque em evento com Trump é natural da Califórnia e se descreve como professor e desenvolvedor de jogos, diz imprensa norte-americana

Republicano foi retirado às pressas de jantar Mandel Ngan / AFP

O homem suspeito de provocar disparos que interromperam o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca e levaram à retirada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. Segundo a imprensa norte-americana,ele é morador de Torrance, na Califórnia, e se descreve em uma rede social como “engenheiro mecânico e cientista da computação por formação, desenvolvedor independente de jogos por experiência e professor por vocação”.

O caso ocorreu na noite de sábado (25), durante o evento realizado em um hotel em Washington. O suspeito foi abordado e detido por agentes de segurança, após ser interceptado nas proximidades do local.

De acordo com a imprensa norte-americana, o homem estava armado no momento da ação. Na ocorrência, um agente do Serviço Secreto ficou ferido e precisou de atendimento médico.

O suspeito também foi encaminhado a um hospital e deve responder por crimes envolvendo uso de arma de fogo e agressão a agente federal.

A apuração inicial indica que ele pode ter agido sozinho. O caso é investigado pelo FBI, que busca esclarecer as circunstâncias e a motivação do ataque.

O episódio ocorreu na noite de sábado (25), durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington. Disparos foram ouvidos nas proximidades do salão onde acontecia o evento, o que provocou pânico e levou à retirada imediata do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de outras autoridades presentes.

O suspeito foi contido por agentes de segurança após ser interceptado nas imediações do hotel. Segundo autoridades, ele estava armado e houve troca de tiros no momento da abordagem. Um agente do Serviço Secreto ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico.