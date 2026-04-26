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Ataque a tiros nos EUA
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Suspeito de ataque em evento com Trump é natural da Califórnia e se descreve como professor e desenvolvedor de jogos, diz imprensa norte-americana

Cole Tomas Allen, de 31 anos, foi detido nas proximidades do jantar de correspondentes da Casa Branca, em Washington

Zero Hora

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