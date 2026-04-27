Mundo

Após audiência
Notícia

Suspeito de ataque a tiros nos EUA é acusado de tentar matar Trump e pode ser condenado à prisão perpétua

Cole Allen, 31 anos, foi indiciado por tentativa de assassinato contra o presidente dos Estados Unidos e por dois crimes relacionados ao porte de arma de fogo

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS