Suspeito de ataque a tiros nos EUA é acusado de tentar matar Trump e pode ser condenado à prisão perpétua

Ataque aconteceu durante jantar em Washington. Mandel Ngan / AFP

O homem suspeito de realizar um ataque a tiros em um evento com jornalistas ao qual compareceu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi formalmente indiciado nesta segunda-feira (27). Ele compareceu a um tribunal federal sob três acusações: tentar assassinar o mandatário; transporte de arma de fogo e munição com a intenção de cometer um delito; e disparo de arma de fogo durante um crime violento.

Cole Allen, de 31 anos, pode pegar uma pena que pode chegar à prisão perpétua se for considerado culpado de tentar matar Trump durante o jantar de correspondentes da Casa Branca, realizado no sábado (25) em Washington.

De acordo com o jornal O Globo, Allen não se declarou culpado nem inocente durante a audiência desta segunda-feira. Ele não tem antecedentes criminais. Na quinta-feira (30) o tribunal federal deverá decidir se ele continuará preso ou não.

Como foi

Na noite de sábado (25), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas pelo Serviço Secreto do jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca. O incidente ocorreu no hotel Washington Hilton, na capital americana, após relatos de barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo dentro do salão.

O jantar de imprensa já havia começado, segundo relatos da Agence France-Presse, quando se ouviu grande agitação nas portas do salão. Ao ouvirem gritos de "No chão! No chão!", os presentes imediatamente se deitaram ou se ajoelharam debaixo das mesas, muitos deles levantando seus celulares para gravar.

Em um vídeo da AFP, é possível ver o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sentado à mesa de honra, junto, entre outros, com o vice-presidente, JD Vance, e sua porta-voz, Karoline Leavitt, quando barulhos abafados ressoam, inicialmente sem provocar reação. Trump afirmou, mais tarde, que pensou que era uma bandeja caindo, mas depois percebeu que eram tiros.

Agentes fortemente armados intervieram, então, com grande rapidez e levaram o presidente para a esquerda do palanque. A música ambiente parou, enquanto outros agentes pareciam apontar para o público.

O suspeito foi contido por agentes de segurança após ser interceptado nas imediações do hotel. Segundo autoridades, ele estava armado, e houve troca de tiros no momento da abordagem. Um agente do Serviço Secreto ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico. Segundo a polícia, o agressor portava duas armas de fogo e várias facas.