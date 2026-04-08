Suposto assassino em série em praias de Nova York se declara culpado

Um americano acusado de ter assassinado e esquartejado sete mulheres, e de em seguida ter espalhado seus restos mortais em uma área nobre do litoral próximo a Nova York, decidiu finalmente se declarar culpado nesta quarta-feira (8), noticiou a imprensa local.

Rex Heuermann, de 62 anos, se declarou culpado perante o tribunal do condado de Suffolk de sequestro, tortura e assassinato de sete mulheres em Long Island entre 1993 e 2010, e agora pode ser condenado à prisão perpétua, segundo o canal local PIX11.

Ele também admitiu ser o autor de um oitavo homicídio, pelo qual não tinha sido indiciado, segundo este veículo e o jornal New York Times.

Heuermann, arquiteto nova-iorquino e pai de família, que nunca tinha sido alvo de suspeitas até ser detido, em julho de 2023, tinha se declarado inocente destes crimes em dezembro, o que antecipava um longo julgamento para as famílias das vítimas.

No total, os restos de onze corpos humanos - nove mulheres, um homem e uma menina - foram encontrados entre 2010 e 2011 ao longo das praias de Gilgo Beach, a 76 km por terra do centro da cidade de Nova York, em áreas de mata entre a areia e a rodovia, em meio às dunas.

Estas descobertas aterrorizaram a população local e puseram em a justiça em xeque durante anos.

O caso de Gilgo Beach desconcertou a polícia durante anos, pois os corpos das vítimas, a maioria delas profissionais do sexo, apareciam ao longo do mesmo trecho isolado da praia, mas nenhum suspeito era identificado.

A investigação se concentrou neste arquiteto em 2022, depois de se descobrir que um veículo no qual uma vítima tinha sido vista no momento de seu desaparecimento estava registrado em seu nome.

A partir daí, os investigadores encontraram provas de DNA obtidas em uma caixa de pizza jogada no lixo e de telefonia contra Heuermann.

Parte destas provas foram encontradas na casa da família em Massapequa Park, perto das praias onde os restos mortais foram encontrados.

Heuermann também fez centenas de buscas na internet sobre a investigação dos homicídios, com perguntas como: "Por que não pegaram o assassino em série de Long Island?"

Os investigadores, que tentam vincular Heuermann a todos os corpos encontrados, também extraíram de seus computadores arquivos que, segundo eles, catalogavam seus assassinatos meticulosamente.