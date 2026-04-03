Suécia aborda petroleiro suspeito de causar derramamento de óleo no Báltico após sair da Rússia

A Guarda Costeira da Suécia informou nesta sexta-feira (3) que abordou um petroleiro suspeito de causar um derramamento de óleo de 12 quilômetros no Mar Báltico, acrescentando que a embarcação está sob sanções da União Europeia aplicadas à "frota da sombra" que transporta petróleo russo.

O derramamento foi detectado na manhã de quinta-feira, 2, a leste da ilha de Gotland, e os investigadores identificaram a embarcação Flora 1 como a fonte suspeita. A Guarda Costeira abordou a embarcação na manhã desta sexta e levou-a, juntamente com sua tripulação de 24 membros, para ancoragem perto de Ysted, no sul da Suécia.

"Agimos quando detectamos emissões. Este é um resultado da vigilância marítima aprimorada que estamos conduzindo devido à deterioração da situação de segurança na região do Mar Báltico", disse Daniel Stenling, vice-chefe de operações, em um comunicado. Não houve detalhes imediatos sobre o que causou o derramamento.

Não estava claro sob a bandeira de qual país a embarcação estava viajando e seu destino era incerto, disse a Guarda Costeira. A embarcação partiu do porto russo de Primorsk, onde está localizado um importante terminal de exportação de petróleo russo, na terça-feira, de acordo com a empresa de dados marítimos MarineTraffic.

Fonte: Associated Press.