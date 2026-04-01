Stellantis anuncia recall de 700.000 carros híbridos por risco de incêndio

A montadora Stellantis está organizando um recall de 700.000 carros híbridos em todo o mundo devido a um risco de incêndio, em particular em veículos das marcas Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo e Jeep, informou o site da Autoridade Federal de Transportes Motorizados da Alemanha (KBA).

Mais de 50.000 veículos estão na Alemanha.

Segundo a Stellantis, o recall foi decidido após 36 incidentes em todo o mundo relacionados ao problema, incluindo 12 princípios de incêndio.

Na França, a decisão afeta 212.000 carros fabricados entre 2023 e 2026, metade deles da marca Peugeot, indica a Stellantis, sem confirmar o total mundial mencionado pela KBA.

Por modelo, a KBA detalha que o recall envolve 295.000 Peugeot 208 e 2008, 126.000 Citroën C3, C4 e C3 Aircross, 124.000 Fiat Grande Panda, 44.000 Alfa Romeo Junior e 88.000 Jeep Avenger.

O problema afeta pequenos carros híbridos, nos quais o motor a combustão e o elétrico ficam muito próximos.

Em caso de um alto nível de umidade, o contato entre o tubo do filtro de partículas de gasolina e a tampa de proteção do terminal do motor de arranque pode provocar uma faísca e o início de um incêndio.

O problema é resolvido em uma oficina mecânica em 30 minutos com a instalação de uma tampa de proteção maior, explica o grupo.

A questão representa um novo revés técnico para a Stellantis, após os problemas detectados em seus motores PureTech e em seus airbags da marca Takata, que também exigiram grandes campanhas de recall.

O problema técnico não afeta o motor híbrido 1.2 turbo de 48 volts (sucessor do PureTech), mas sim o espaço que ele ocupa no veículo.