Starmer diz que Reino Unido organizará reunião sobre a navegação em Ormuz

O Reino Unido organizará nesta semana uma reunião com mais de 30 países dispostos a trabalhar para restaurar a segurança do transporte marítimo no Estreito de Ormuz, muito perturbado pela guerra no Oriente Médio, anunciou nesta quarta-feira (1) o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"O Reino Unido já reuniu 35 nações ao redor da nossa declaração de intenção de atuar, unidos, pela segurança marítima no Golfo", afirmou Starmer.

"A ministra das Relações Exteriores (Yvette Cooper) receberá pela primeira vez uma reunião destes países", acrescentou o chefe de Governo durante uma entrevista coletiva em Downing Street.