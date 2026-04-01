Starmer conversa com Alemanha, Otan e Ucrânia sobre guerras e marca reunião ministerial para 5ª

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, conversou com líderes europeus sobre as guerras no Leste da Europa e no Oriente Médio em ligações ao longo desta quarta-feira, 01. Dentre os tópicos discutidos, as autoridades abordaram planos para garantir a restauração da navegação pelo Estreito de Ormuz.

Starmer conversou, separadamente, com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Em relação a Europa, o premiê britânico discutiu a situação na Ucrânia e o progresso sendo feito nas negociações de paz, além de medidas para pressionar o presidente da Rússia, Vladimir Putin a "se engajar" na busca por um cessar-fogo - incluindo ao reforçar sanções econômicas.

Com Zelensky, Starmer citou o comprometimento de maior apoio britânico na defesa aérea da Ucrânia e questionou sobre a recente viagem do presidente ucraniano a países do Golfo, refletindo como os parceiros podem ajudar a liberar o fluxo de comércio.

Na ligação com Merz e Rutte, Starmer delineou planos para a reunião de ministros das Relações Exteriores amanhã para discutir a situação no Oriente Médio. O encontro convocado pelo Reino Unido deve reunir 35 países.

O premiê britânico e o chanceler alemão falaram ainda sobre como o Reino Unido tem ajudado em operações de defesa no Golfo, incluindo no uso de bases britânicas por forças militares dos EUA. Ambos também demonstraram preocupação com a lei aprovada por Israel para ampliar o uso da pena de morte e a violência crescente na Cisjordânia.