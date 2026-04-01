SpaceX prepara sua entrada na Bolsa

A SpaceX, empresa espacial fundada pelo magnata da tecnologia Elon Musk, protocolou documentos para sua entrada na Bolsa junto à agência reguladora dos mercados nos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), o primeiro passo rumo à listagem mais aguardada do ano.

O protocolo foi feito de forma confidencial, confirmou à AFP, nesta quarta-feira (1º), uma fonte próxima ao assunto.

A apresentação coloca a SpaceX no caminho para começar a ser negociada em Wall Street, possivelmente a partir de julho, de acordo com The Wall Street Journal. Mas o registro de ingresso não determina uma data exata para sua estreia.

O pedido ainda não foi publicado na página da SEC, que se recusou a comentar. A SpaceX também não respondeu, por enquanto, a uma solicitação da AFP.

Segundo a imprensa americana, a oferta pública inicial (IPO) poderia ser avaliada em cerca de 75 bilhões de dólares (386,4 bilhões de reais).

Assim, a SpaceX superaria o recorde de 2019, quando o grupo petrolífero Saudi Aramco levantou 25,6 bilhões de dólares (131,9 bilhões de reais) em sua IPO.

Em fevereiro, Musk anunciou que a SpaceX iria absorver sua empresa de inteligência artificial, a xAI, o que levou a empresa espacial a ser avaliada em 1,25 trilhão de dólares (6,4 trilhões de reais), segundo vários veículos de mídia.

Analistas disseram que levar a SpaceX à Bolsa exigirá que a empresa e Musk sejam mais transparentes, em particular sobre suas receitas.

Isso também pode expor a companhia à pressão dos investidores para que se concentre em gerar lucros em vez de realizar investimentos de longo prazo, como seu plano de construir um foguete para enviar pessoas a Marte.

Quando os documentos de abertura de capital forem divulgados, é provável que venham à tona detalhes sobre as operações da SpaceX, inclusive sobre a fabricação de satélites e foguetes, bem como da xAI.

Matthew Kennedy, estrategista da Renaissance Capital, diz ter poucas preocupações quanto à capacidade da SpaceX de levantar um grande volume de capital, mesmo com os mercados abalados pela atual guerra no Oriente Médio.

"Os mercados dos Estados Unidos são alguns dos mecanismos de captação de recursos mais amplos e sólidos do mundo, e esta é uma empresa única que conquistou a imaginação de muitos investidores", afirmou Kennedy.

A companhia, que domina o mercado de lançamentos espaciais com seus foguetes reutilizáveis, pertence ao bilionário Elon Musk junto com outros fundos de investimento e empresas de tecnologia, incluindo a Alphabet, matriz do Google.

Seus foguetes Falcon 9 reduziram significativamente o custo de colocar satélites em órbita. Além disso, levaram várias tripulações à Estação Espacial Internacional (ISS) a bordo de sua cápsula Crew Dragon.

A companhia também é proprietária dos satélites da Starlink.

Atualmente, desenvolve um megafoguete chamado Starship, que já completou alguns voos de teste, mas ainda não tem data para seu primeiro voo comercial. A SpaceX também trabalha no desenvolvimento de centros de dados no espaço, alimentados por energia solar.