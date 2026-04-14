Sony Pictures apresenta trechos de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" na CinemaCon

Uma prévia de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", o retorno do Aranhaverso e um novo filme de "Jumanji", apresentado por seus protagonistas, foram os destaques da Sony Pictures Entertainment em sua apresentação de segunda-feira (13) na CinemaCon, a convenção anual dos donos de cinemas, em Las Vegas.

Tom Rothman, presidente e diretor-executivo da Sony Pictures Entertainment, apresentou dois cartazes de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", que chegará aos cinemas em 30 de julho, quatro anos depois de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" se tornar o filme de maior bilheteria do estúdio, com cerca de 1,9 bilhão de dólares (R$ 9,81 bilhões) em arrecadação mundial.

"É o filme do Homem-Aranha mais emocional que já fizemos e, de alguma forma, o mais maduro", comentou Tom Holland, intérprete do super-herói.

No clipe exibido na CinemaCon, o Peter Parker de Holland enfrenta as consequências das decisões tomadas em "Sem Volta para Casa". Não apenas seus amigos já não fazem ideia de sua existência, como sua companheira, Michelle Jones-Watson, interpretada por Zendaya, tem um novo interesse amoroso.

Dirigido por Destin Daniel Cretton, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" contará com atuações de Mark Ruffalo, Jon Bernthal e Sadie Sink.

Em outra versão do super-herói, a primeira prévia de "Homem-Aranha: Além do Aranhaverso", que chegará aos cinemas em junho de 2027, foi apresentada por seus diretores, Bob Persichetti e Justin K. Thompson, e por seus roteiristas, Chris Miller e Phil Lord, que escreveram com Dave Callaham o terceiro capítulo da trilogia de sucesso.

A Sony Pictures Entertainment encerrou sua apresentação com um clipe do terceiro filme de "Jumanji", no qual os cenários mudam e os protagonistas aterrissam em uma selva de concreto.

Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart anteciparam que "Jumanji: Open World", que estreia em dezembro, trará referências em homenagem ao falecido ator Robin Williams, protagonista do primeiro filme da franquia.

Outros projetos nasceram do universo dos videogames. Uma adaptação de terror do jogo "Resident Evil" foi apresentada por Zach Cregger, de "A Hora do Mal, que anunciou seu lançamento para setembro, enquanto "Bloodborne" ganhará uma versão animada.

- "Voltar a ser acessível" -

A apresentação marcou o início da conferência, que neste ano gira em torno do otimismo com a recuperação das bilheterias no primeiro trimestre de 2026 e das preocupações com os desafios persistentes do setor, como a queda da arrecadação após a pandemia.

Rothman celebrou os avanços, mas ressaltou que as vendas ainda não alcançam os níveis pré-pandemia.

Ele instou os exibidores a fazer valer a janela de exibição de 45 dias antes de os filmes irem para o streaming, a reduzir o tempo de abertura das sessões eliminando os comerciais que antecedem cada filme e a baixar o preço dos ingressos. "Ir ao cinema precisa voltar a ser acessível", afirmou.

A CinemaCon, realizada de 13 a 16 de abril, receberá nos próximos dias as apresentações de Warner Bros., Universal Pictures, Paramount Pictures, Neon, Walt Disney Studios e Amazon MGM Studios, além de outros eventos e painéis de debate.

Reunidos em Las Vegas, os representantes do setor devem discutir temas cruciais, como estratégias para atrair novamente o público aos cinemas e as consequências da possível venda da Warner Bros. Discovery, atualmente em conversas com a Paramount Skydance, o que preocupa a indústria.

"Quando ocorre a consolidação dos grandes estúdios, como aprendemos com Disney e Fox, a quantidade de filmes produzidos diminui, os preços sobem, e acreditamos que isso é prejudicial para os cinemas", disse à AFP na semana passada Michael O'Leary, diretor-executivo da Cinema United.