Soldado australiano detido por supostos crimes de guerra no Afeganistão

Um dos soldados mais condecorados da Austrália foi detido nesta terça-feira (7) por supostamente assassinar prisioneiros desarmados no Afeganistão, informaram a polícia e a imprensa local.

A Polícia Federal australiana anunciou a detenção do ex-soldado de 47 anos, identificado pela imprensa como Ben Roberts-Smith.

A comissária de polícia Krissy Barrett indicou que o soldado está ligado a uma série de assassinatos quando serviu no Afeganistão entre 2009 e 2012.

"As vítimas não participavam de hostilidades no momento dos supostos assassinatos no Afeganistão", declarou à imprensa.

Ela antecipou que, durante o processo, a acusação argumentará que as vítimas foram baleadas pelo acusado ou por subordinados que atuaram sob as ordens de Roberts-Smith, que enfrenta cinco acusações de "crimes de guerra por assassinato".

Roberts-Smith, ex-integrante do Regimento de Serviço Aéreo Especial, chegou a ser considerado o herói de guerra vivo mais condecorado da Austrália.

Mas sua reputação foi abalada em 2018, quando reportagens da imprensa o vincularam ao assassinato de prisioneiros de guerra afegãos por soldados australianos.

As reportagens desencadearam uma investigação policial sobre supostos crimes de guerra.

Roberts-Smith alega inocência e iniciou um processo contra os jornais que relataram os supostos assassinatos.