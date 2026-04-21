Seis pessoas acusadas por tentativa de golpe de Estado na Nigéria

O Ministério Público da Nigéria indiciou seis pessoas por uma tentativa de golpe de Estado frustrada pelas autoridades em 2025, segundo documentos apresentados ao Tribunal Superior Federal de Abuja nesta terça-feira (21).

As seis pessoas, entre elas um general de divisão da reserva, são acusadas de conspiração para "declarar guerra ao Estado com o objetivo de intimidar o presidente da República Federal", segundo o MP.

Em outubro de 2025, o Exército anunciou a detenção de 16 oficiais por "problemas de indisciplina".

Na ocasião, apesar dos desmentidos oficiais, fontes dentro do governo e do Exército declararam à AFP que os oficiais haviam sido detidos pelo planejamento de um golpe de Estado.

Em janeiro, o Exército reconheceu finalmente a tentativa de golpe de Estado e informou que julgaria vários oficiais acusados de planejar a derrubada do presidente Bola Tinubu.

A tentativa de golpe de Estado levou o presidente Tinubu a anunciar uma reforma da cúpula do Exército.

Entre os acusados estão um general de divisão e um capitão, ambos na reserva.

Eles também foram acusados de ter conhecimento de que o coronel Mohammed Alhassan Ma'aji "e outros tinham a intenção de cometer um ato de traição", mas não informaram as autoridades.