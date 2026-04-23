Secretário dos EUA diz que visto 'Gold Card' só foi concedido a uma pessoa até o momento

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta quinta-feira (23) que apenas uma pessoa foi aprovada até agora no programa de visto "Gold Card", de Donald Trump, que concede residência nos EUA a estrangeiros mediante o pagamento de uma taxa de US$ 1 milhão.

Em depoimento a um comitê da Câmara, Lutnick não revelou a identidade do solicitante aprovado, mas disse que pedidos de "centenas de outros estrangeiros" estão em análise.

O secretário também comentou que o país receberá o investimento de cerca de US 1 trilhão em meio a produção de semicondutores no país.