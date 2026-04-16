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Secretário de Defesa dos EUA usa trecho de "Pulp Fiction" como se fosse passagem bíblica; veja vídeo

O caso ocorreu durante um culto no Pentágono, quando Pete Hegseth recitou uma fala de um personagem de Samuel L. Jackson

Zero Hora

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