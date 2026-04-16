Secretário de Defesa dos EUA usa trecho de "Pulp Fiction" como se fosse passagem bíblica; veja vídeo

Hegseth realizou discurso religioso no Pentágono. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, recitou um trecho do filme Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, como se fosse uma passagem bíblica durante um discurso religioso no Pentágono. O episódio ocorreu nesta quarta-feira (15). As informações são do g1.

Pouco antes de iniciar a leitura da falsa passagem bíblica, Hegseth contou que recebeu a “oração” de um militar que atua na guerra do Oriente Médio. O secretário disse acreditar que o texto fazia referência a “Ezequiel 25:17”, na Bíblia.

— Essa oração foi recitada por Sandy 1 para todos os "Sandys", todas as tripulações de A-10, antes de todas as missões de CSAR, mas especialmente nesta missão de CSAR que aconteceu em tempo real — explicou.

O texto recitado por Samuel L. Jackson em Pulp Fiction é inspirado em uma passagem real da Bíblia, mas foi alterado especificamente para o filme. O personagem usa essa fala sempre antes de atirar em algum criminoso.

— O caminho do aviador abatido está cercado por todos os lados pelas iniquidades dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bem-aventurado aquele que, em nome da camaradagem e do dever, guia os perdidos pelo vale das trevas, pois ele é verdadeiramente o guardião de seu irmão e o descobridor de crianças perdidas. E eu abaterei sobre ti com grande vingança e ira furiosa aqueles que tentarem capturar e destruir meu irmão. E vocês saberão que meu codinome é Sandy One quando eu exercer minha vingança sobre ti. Amém — proclamou Hegseth.

O texto original da Bíblia tem outro encerramento: "E executarei grande vingança sobre eles, com repreensões furiosas; e saberão que eu sou o Senhor, quando eu exercer minha vingança sobre eles", diz a passagem no livro do profeta Ezequiel.

A gafe de Hegseth ocorre em meio à tensão entre o governo dos Estados Unidos e o papa Leão XIV. Recentemente, Donald Trump chamou o pontífice de "fraco", enquanto o vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, disse que ele deveria pensar antes de falar sobre teologia.

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