'Se você importar o Terceiro Mundo, você se torna o Terceiro Mundo', diz Trump sobre imigração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado, 4, na Truth Social, uma mensagem em tom duro contra a imigração. "Se você importar o Terceiro Mundo, você se torna o Terceiro Mundo!", escreveu, reforçando que isso "não vai acontecer nos Estados Unidos da América" enquanto ele for presidente.

A postagem vem amparada por três gráficos, que correspondem a resultados de pesquisas de opinião feitas durante a Conservative Political Action Conference (CPAC), considerado um dos maiores encontros de políticos, ativistas e eleitores conservadores dos Estados Unidos.

A declaração de Trump ocorre em meio ao endurecimento do seu discurso sobre política migratória - tema central da agenda do presidente e frequentemente utilizado por ele para mobilizar sua base política.